Секретарь ЦК ТПК в ходе встречи передал Путину привет от Ким Чен Ына

Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ли Хи Ён в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему боевой привет от лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. Об этом 1 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что президент РФ попросил секретаря передать лидеру КНДР самые теплые приветствия и добрые пожелания.

«Товарищ Ён почтительно передал боевой привет, направленный товарищем Ким Чен Ыном товарищу Владимиру Путину», — говорится в материале агентства.

По информации ЦТАК, президент РФ отметил крепкие дружественные узы, которые связывают два государства. Также он заявил, что убежден в необходимости расширения многопланового сотрудничества между Трудовой партией Кореи (ТПК) и Всероссийской партией Кореи.

27 февраля Путин встретился в Кремле с Ли Хи Ёном. В начале встречи стороны обменялись рукопожатием. Делегация КНДР находится в Москве с официальным визитом.