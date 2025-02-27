Путин встретился в Кремле с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ли Хи Ёном, сообщил 27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В начале встречи стороны обменялись рукопожатием. Видеокадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.
Делегация Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) находится в Москве с официальным визитом.
Политики из КНДР прибыли в столицу РФ вечером, 24 февраля. В аэропорту их встретили посол Северной Кореи в РФ Син Хон Чхоль, заместитель председателя комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрей Климов, а также представители руководства фракции и сотрудники посольства.
В тот же день заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов обсудил с послом КНДР упрощение режима взаимных поездок между странами. Также они обговорили вопросы консульского сотрудничества, включая защиту прав и интересов граждан России и КНДР.
После, 26 февраля, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с Ли Хи Ёном заявил, что Россия и КНДР планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество.