Медведев сообщил о планах России и КНДР развивать торговые отношения

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом 26 февраля сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с членом политического бюро Центральной комиссии Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) и ее секретарем Ли Хи Ёном.

Медведев уточнил, что РФ и КНДР связаны многолетней дружбой и добрососедством, а подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в свою очередь, отвечает стремлению стран проводить независимую политику по защите суверенитета.

«Рассчитываем придать серьезный импульс и развитию торгово-экономической кооперации», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Серьезным шагом на пути к формированию диалога Медведев назвал подписанный Протокол о расширении и углублении сотрудничества на 2025–2027 годы.

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов 24 января обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем упрощение режима взаимных поездок между странами. В ходе беседы также были обсуждены вопросы консульского сотрудничества, включая защиту прав и интересов граждан России и КНДР.