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В Белом доме указали на враждебное поведение Зеленского по отношению к Вэнсу

Левитт: именно Зеленский повел себя враждебно и начал ругаться с Вэнсом
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон повел себя враждебно по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Об этом 28 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.

«Именно президент Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту перед камерами и предпочел ругаться с ним», — сказала она.

Левитт также указала на слова президента США Дональда Трампа, что благодаря работе камер «американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями».

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Левитт также назвала Киев «невероятно упрямым» участником переговоров. По ее словам, для успешного проведения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта необходимы уступки с обеих сторон, однако Зеленский не понимает этот факт.

Американский политолог Гарланд Никсон в разговоре с «Известиями» назвал поведение Зеленского некомпетентным. Кроме того, он отметил, что глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.

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