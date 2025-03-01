В Белом доме указали на враждебное поведение Зеленского по отношению к Вэнсу
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон повел себя враждебно по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Об этом 28 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.
«Именно президент Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту перед камерами и предпочел ругаться с ним», — сказала она.
Левитт также указала на слова президента США Дональда Трампа, что благодаря работе камер «американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями».
Левитт также назвала Киев «невероятно упрямым» участником переговоров. По ее словам, для успешного проведения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта необходимы уступки с обеих сторон, однако Зеленский не понимает этот факт.
Американский политолог Гарланд Никсон в разговоре с «Известиями» назвал поведение Зеленского некомпетентным. Кроме того, он отметил, что глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.