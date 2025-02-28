Реклама
Трамп после публичной перепалки с Зеленским в Белом доме попросил его уехать

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Американский президент Дональд Трамп после публичной перепалки в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил его уехать. Об этом сообщил 28 февраля телеканал Fox.

«По нашим данным, президент Трамп попросил Зеленского уехать», — говорится в материале.

Отмечается, что напряженная дискуссия в публичном пространстве привела также к отмене пресс-конференции президентов. Вслед за этим отменилось и подписание американо-украинского соглашения по редкоземельным металлам.

При этом немецкая газета BILD опубликовала на сайте заметку о том, что Трамп выгнал Зеленского.

Добро разжаловать: в США растет недовольство Зеленским
Почему у главы Украины рейтинг падает и внутри страны

В ходе встречи в Овальном кабинете между главами государств произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.

Президент США заявил Зеленскому, что он «не вправе диктовать, как Вашингтон должен себя чувствовать» по отношению к конфликту, потому как пытается его решить. Он также подчеркнул, что украинская сторона не обладает козырями, которые появятся только с американской стороной.

Трамп напомнил президенту Украины, что страна столкнулась с «большими проблемами» и «не выигрывает» в конфликте. По его словам, украинской стороне всё же придется пойти на компромиссы, однако Зеленский не согласился с данным высказыванием.

Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

