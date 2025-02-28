Вице-премьер Сербии прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину

Сербия — слишком маленькое государство, для того чтобы отправлять миротворцев на Украину. Об этом заявил 28 февраля «Известиям» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По его словам, такое решение может быть принято только после согласия Совета Безопасности ООН.

«Мы никогда не сделаем такое без предварительного согласия всех сторон, без ООН и других. Мы слишком маленькие, есть кандидаты гораздо лучше нас», — сказал вице-премьер.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с Вулиным, чтобы обсудить укрепление стратегического партнерства между РФ и Сербией. Представители двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу 17 февраля в ходе встречи с Вулиным заявил, что российская сторона готова и дальше оказывать поддержку братскому народу Сербии в интересах поддержания стабильности в стране.