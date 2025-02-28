Лавров и Вулин обсудили укрепление стратегического партнерства между РФ и Сербией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Об этом 28 февраля сообщили на сайте МИД РФ.
Там отметили, что представители стран обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления стратегического партнерства между Россией и Сербией. Особое внимание уделено косовскому урегулированию, ситуации в Боснии и Герцеговине», — уточнили в МИД РФ.
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу 17 февраля в ходе встречи с Вулиным заявил, что российская сторона готова и дальше оказывать поддержку братскому народу Сербии в интересах поддержания стабильности в стране.