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Дайвинг-клуб на Филиппинах назвал сильное течение причиной смерти дайверов из РФ

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Фото: AP
dzen
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Двое российских дайверов погибли на Филиппинах из-за того, что попали в сильное течение. Об этом 28 февраля сообщили «Известиям» представители дайвинг-клуба Divona.

Там подтвердили, что на четверг, 27 февраля, было запланировано два дневных погружения в районе острова Верде. Группа состояла из четырех человек и гида — все являются сертифицированными дайверами.

«Первое погружение прошло штатно. Во время второго погружения группа попала в сильное нисходящее течение. Гид и двое дайверов смогли выбраться, зацепившись за риф на 19 м, а двоих унесло из зоны видимости на значительную глубину», — заявили в дайвинг-клубе.

Уточняется, что одного дайвера обнаружили на поверхности воды с пустым кислородным баллоном, ему были проведены реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Другого туриста нашли уже мертвым.

«Причины смерти дайверов не связаны с нападением акул», — подчеркнули представители клуба.

Трагедия на Филиппинах: двое россиян погибли во время дайвинга
Еще двум гражданам РФ и местному инструктору удалось спастись

Ранее в этот день сообщалось, что на Филиппинах во время погружения группу туристов унесло течением, двое россиян погибли. Отмечалось, что российских дайверов было четверо — двое смогли спастись вместе с инструктором. Погибшими оказались 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов. Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян рядом с островом Верде.

Курс-директор профессиональной ассоциации инструкторов PADI Дмитрий Орлов также рассказал «Известиям», что гибель дайверов на Филиппинах могла быть связана с сильным течением и недостатком кислорода.

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