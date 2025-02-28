Эксперт связал гибель дайверов из РФ на Филиппинах с сильным течением

Гибель двух российских дайверов на Филиппинах могла быть связана с сильным течением и недостатком кислорода. Об этом 28 февраля «Известиям» сообщил курс-директор профессиональной ассоциации инструкторов PADI Дмитрий Орлов.

«Течение начало ускоряться. В какой-то момент задуло очень сильно — от рифа и вниз. Такое бывает, когда происходят подземные толчки. Они на земле практически незаметны, под водой это выражается в непредсказуемых течениях, причем довольно сильных», — рассказал Орлов.

Он напомнил, что двое дайверов успели схватиться за риф, двоих других унесло на глубину, а затем выкинуло на поверхность. Орлов заявил, что одного погибшего нашли быстро, он был уже найден без сознания, в больнице констатировали его смерть. Тело второго нашли вечером. Он провел в воде много времени, и его успели покусать акулы, заметил директор PADI.

«Это не то, что пишут, что акулы [его] порвали. То есть акулы уже пришли, когда [тело] плавало на поверхности», — рассказал он.

Орлов отметил, что на большой глубине у дайверов мог закончиться воздух, из-за того что глубокое погружение не было запланированным — для него предусмотрены баллоны с большим объемом воздуха.

По его словам, дайверы были профессионалами — у них была соответствующая сертификация, по правилам этого вида спорта они могли погружаться и без инструктора. Он назвал произошедшее несчастным случаем.

28 февраля сообщалось, что на Филиппинах во время погружения группу туристов унесло течением, двое россиян погибли. Отмечалось, что российских дайверов было четверо — двое смогли спастись вместе с инструктором. Погибшими оказались 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов. Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян рядом с островом Верде.