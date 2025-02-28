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AP сообщило о гибели двух российских туристов на Филиппинах во время дайвинга

AP: двое туристов из России погибли на Филиппинах, на одного из них напала акула
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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На Филиппинах во время плавания под водой группу туристов унесло подводным течением, из них двое россиян погибли: один утонул, на второго напала акула. Об этом 28 февраля пишет агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану.

«Двое российских туристов погибли, когда их унесло сильным подводным течением во время подводного плавания в водах к югу от Манилы. Предполагается, что один из них утонул, а на другого напали акулы», — говорится в тексте статьи.

По данным береговой охраны, изначально российских туристов было четверо — двое из них смогли всплыть вместе с филиппинским инструктором по дайвингу. Однако двое других россиян, которых опознали как 29-летнего Илью Перегудина и 39-летнего Максима Мелехова, пропали без вести. При этом через час Мелехов был найден в море без сознания. Позже врачи в больнице констатировали его смерть.

«Другой российский дайвер был найден во время нападения акул. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него», — сказал агентству командующий филиппинской береговой охраной капитан Эйрланд Лапитан.

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Агентство Reuters сообщило 4 февраля, что в Австралии в результате нападения акулы погибла девушка. Уточнялось, что в результате нападения пострадавшая получила серьезные травмы, а впоследствии скончалась от них.

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