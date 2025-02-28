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Трагедия на Филиппинах: двое россиян погибли во время дайвинга

Еще двум гражданам РФ и местному инструктору удалось спастись
Фото: AP/Philippine Coast Guard Batangas
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В пятницу, 28 февраля, стало известно, что двое российских дайверов погибли на Филиппинах близ острова Верде. Сообщается, что одного из них растерзала акула, а второй утонул. Их инструктор и еще двое россиян смогли спастись. Почему произошла трагедия, а также что привело к гибели туристов — в материале «Известий».

Смерть россиян на Филиппинах: что произошло

Двое туристов из России погибли в четверг, 27 февраля, примерно в 13:30 (08:30 мск) на Филиппинах близ острова Верде. Ими стали гражданин Илья Перегудин, 29 лет, и 39-летний Максим Мелехов.

Трагедия произошла во время погружения. Группа, состоявшая из четырех россиян и местного инструктора от компании De Luna, занималась дайвингом. Они отплыли на лодке из города Пуэрто-Галера и во время погружения попали в сильное подводное течение. Трое из группы смогли выбраться из течения, а Перегудин и Мелехов пропали без вести.

Люди
Фото: AP/Philippine Coast Guard Batangas

Как сообщают зарубежные СМИ, члены группы и сотрудники береговой охраны немедленно начали поиски. Мелехов был найден примерно через час на берегу без сознания, в больнице лишь констатировали его смерть. Перегудин же стал жертвой акул, его тело было найдено спустя несколько часов после случившегося в окружении этих хищных рыб, правая рука была оторвана. Спасателям удалось вытащить тело на берег.

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В российском посольстве на Филиппинах подтвердили гибель россиян и сообщили, что тело Мелехова было доставлено в больницу Святого Патрика города Батангаса, а Перегудина — в больницу Пуэрто-Галеры (провинция Восточный Миндоро). Сейчас идет поиск их родственников. Ассоциация туроператоров России также выясняет, были ли двое погибших клиентами туроператоров.

Лодка
Фото: x.com/PhilippineStar

Из-за произошедшего местные власти начали расследование. Известно, что они планируют обсудить тему введения дополнительных мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Вопрос о возвращении тел погибших на родину также решается.

Чем привлекает туристов остров Верде

Остров Верде расположен в проливе между островами Лусон и Миндоро к югу от города Батангас. Добраться на него можно на лодке или пароме. По информации с сайта De Luna, из-за того что возле острова температура воды примерно на два градуса теплее, чем на других пляжах страны, там сформировалась уникальная экологическая макросистема, которая так привлекает дайверов. Вода очень прозрачная, с прекрасной видимостью. Кроме того, там можно обнаружить осколки древней фарфоровой посуды с испанских галеонов. Всё это делает остров Верде местом притяжения для дайверов и одним из самых интересных мест для дайвинга в мире.

Дайвинг
Фото: Getty Images/Giordano Cipriani

Несмотря на многочисленные плюсы дайвинга на острове Верде, есть и минус — сильные течения. На сайте De Luna предупреждают, что из-за особенностей потоков вода в одну секунду может вынести человека в один каньон, а в следующую — в другой. Из-за этого погружаться там могут лишь опытные дайверы.

Другие случаи гибели российских туристов за границей

Акулы нападали на российских туристов за рубежом и раньше. К примеру, в июне 2023 года у побережья египетской Хургады погиб 23-летний отдыхающий из Архангельской области, после чего пляжи в этом районе закрыли. Спасатели не успели помочь ему — акула утянула мужчину на глубину. В Красном море атаки больших рыб стали частым явлением: в последние годы от них погибали туристы из Чехии, Австрии и других стран.

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