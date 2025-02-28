Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян у острова Верде
Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян, которые занимались дайвингом у острова Верде, сообщили 28 февраля в дипломатическом представительстве.
«Согласно информации, полученной в рабочем порядке, граждане России М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13:30 (08:30 мск. — Ред.)», — сказано в сообщении.
В пресс-службе посольства добавили, что тело Мелехова было доставлено в больницу Святого Патрика в городе Батангас. Перегудина — в больницу Пуэрто-Галеры, расположенную в провинции Восточный Миндоро.
Уточняется, что посольство занимается поиском родственников погибших.
Ранее 28 февраля агентство Associated Press сообщило, что на Филиппинах во время плавания под водой группу туристов унесло течением, двое россиян погибли. Отмечалось, что российских туристов было четверо — двое смогли всплыть вместе с инструктором. Погибшие были опознаны как 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов. Через час Мелехов был найден в море без сознания, позже он умер в больнице. Через какое-то время было обнаружено тело Перегудина, вокруг него кружили акулы.