Врач рассказала про пользу и вред массажа

Массаж у многих ассоциируется с приятным видом отдыха, однако и у него есть свои противопоказания, которые опасно игнорировать. О его пользе и вреде «Известиям» 1 марта рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, оздоровительный массаж укрепляет иммунитет, снимает гипертонус мышц, из-за которого могут возникать головные боли, а также помогает расслабиться и спасает об бессонницы.

При этом лечебный массаж должен назначаться исключительно доктором, подчеркнула эксперт. Он необходим, например, как одна из мер комплексного лечения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, скелетно-мышечной системы, при восстановлении после травм и инсультов. Лечебный массаж показан при некоторых болезнях позвоночного столба, костной ткани, при межпозвонковых грыжах и радикулопатиях вне обострения, добавила она.

«Вне зависимости от направления массаж способен нанести вред, если применять его неверно. В первую очередь это относится к различным приспособлениям для массажа — лентам и роликам, электрическим массажерам, как переносным, так и стационарным вроде кресел. Если человек не умеет их применять и не знает, какие именно участки тела нужно массировать, как и сколько по времени, а какие трогать нельзя, использовать их не рекомендуется», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что вред может причинить как неопытный мастер, так и профессиональный массажист, если специалиста не предупредили об индивидуальных особенностях и заболеваниях клиента.

Врач отметила, что массаж противопоказан при некоторых болезнях и состояниях. Так, его нельзя делать при активных воспалительных процессах, повышенной температуре тела и обострениях хронических заболеваний. Также не рекомендуется делать массаж в случае, если на коже есть незажившие повреждения из-за травм, бактериальных, вирусных или грибковых поражений. Кроме того, массаж противопоказан людям с заболеваниями крови, почечной или печеночной недостаточностью, варикозной болезнью, онкологическими заболеваниями и пациентам с повышенной нервно-психической возбудимостью, плохо контролируемой эпилепсией и психическими заболеваниями, подчеркнула она.

«Делать массаж человеку с протрузией или грыжей может только квалифицированный специалист с медицинским образованием, который знает, какие группы мышц нужно проработать с таким диагнозом. Иначе есть риск усугубить ситуацию. <…> Еще важно сразу сообщать массажисту обо всех нетипичных ощущениях во время и после процедуры, будь то боль, дискомфорт в спине или онемение в конечностях», — заключила Демьяновская.

21 февраля врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова рассказала «Известиям» о причинах возникновения «вдовьего горба» на шее. Научное название этого явления — шейный гиперлордоз, он характеризуется отложением жировой ткани на границе шеи и спины. По словам врача, он возникает при остеопорозе, а также при изменении гормонального фона у женщин в период менопаузы. Помимо этого, спровоцировать шейный гиперлордоз может сидячий образ жизни.