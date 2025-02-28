Заказ мод: каждая десятая иномарка в Россию попала по параллельному импорту

В среднем каждый 10-й автомобиль, зарегистрированный в России, в 2024 году был ввезен в рамках программы параллельного импорта, сообщили «Известиям» участники рынка. Основной объем — японские, корейские и немецкие бренды. Активно ввозились и китайские машины. В целом на параллельный импорт российские потребители потратили 1,2 трлн рублей. Однако покупка транспортного средства по такому механизму несет весьма конкретные риски: на многие модели нет деталей — даже для мелкого ремонта, предупреждают эксперты. О том, какие еще марки были популярны у покупателей в прошлом году — в материале «Известий».

Какие автомобили покупали россияне

В 2024 году в рамках программы параллельного импорта в Россию привезли каждый 10-й автомобиль , сообщили «Известиям» участники рынка. По данным «ГТК-Авто» (компания, работающая по параллельному импорту с 2022 года, входит в «ГТК-Холдинг»), россияне потратили на новые машины около 1,2 трлн рублей. Годом ранее эта сумма была на уровне 1,1 трлн рублей.

— Ее увеличение связано с совокупностью факторов: рост стоимости самих автомобилей, активизация продаж в целом , — сказали в компании. — Основной объем ввезенных по этому каналу автомобилей составили машины азиатских, в частности японских и корейских, а также немецких брендов.

Дистрибьюторы китайских авто, в свою очередь, осваивали канал параллельного импорта в рамках тестового периода — перед официальным стартом продаж новых брендов на отечественном авторынке.

Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Этот механизм предполагает ввоз товаров в страну без участия официальных дистрибьюторов бренда, чаще всего с использованием сертифицированных или несертифицированных каналов поставок , напомнил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

— Ч то и позволяет поставлять автомобили, которые официальные компании больше не предлагают , — пояснил он.

Сейчас, согласно приказу Минпромторга, разрешен параллельный импорт легковых автомобилей 46 марок, среди которых Audi, BMW, Chevrolet, Honda, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota и Skoda.

Фото: TASS/Visual China Group/VCG/Ji Haixin

Toyota — лидер в категории «регистрация новых автомобилей официально ушедших из России компаний», несмотря на все сложности, ее чаще других ввозят по параллельному импорту , подтвердил основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

— В России, особенно за Уралом, эта марка и вовсе имеет почти культовый статус. За техническую непогрешимость ее в шутку называют «святой», — пояснил он.

В «ГТК-Авто» отметили и повышенный спрос на такие модели Mercedes-Benz, как V-класс 300D LONG и GLS 450 4MATIC. На втором месте оказались BMW X5, X6 и X7. На третьем месте — Audi и Land Rover.

«Известия» направили запрос в Минпромторг с просьбой предоставить данные о количестве автомобилей, ввезенных по программе параллельного импорта.

Какие есть риски у параллельного импорта

По итогам 2024 года продажи новых легковых автомобилей оказались на уровне 1,57 млн штук , следует из данных «Автостата». Лидером авторынка по-прежнему остается LADA, реализовавшая 436,2 тыс. автомобилей — это на 34,4% больше, чем в 2023 году. В топ-10 брендов на российском рынке восемь позиций принадлежат производителям из КНР. Десятку лидеров теперь замыкают белорусский Belgee и китайский Tank.

В целом в 2024 году юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретали чаще всего легковые автомобили LADA (доля продаж в легковом сегменте 27,7%), Haval (13,6%) и Geely (9,5% ), рассказал «Известиям» гендиректор лизинговой компании «Европлан» Сергей Мизюра.

— Самыми популярными моделями стали Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro. В сегменте коммерческих автомобилей больше всего было передано в лизинг ГАЗ (доля продаж в этом сегменте 23,1%), КАМАЗ (6,2%) и LADA (6,2% ). Наиболее востребованными моделями стали «Газель» Next и Largus, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Китайские автомобили сегодня стали одними из самых популярных среди ввезенных по параллельному импорту, полагает Игорь Расторгуев. Люди, заказывая таким способом машины, пытаются сэкономить, а также расширить пул вариантов для покупки, предположил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Японские и немецкие автомобили всегда отличались высоким уровнем качества сборки, надежностью и безопасностью , подчеркнул коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Кроме того, у большинства их основных узлов и агрегатов большой ресурс эксплуатации.

— Например, у самой популярной модели на вторичном рынке — Camry — мотор 2AR-FE объемом 2,5 л не требует капитального ремонта даже после прохождения 500 тыс. км, у BMW 3-й серии — 500–600 тыс. км пробега, — отметил эксперт. — Плюс немецкие и японские авто всегда были показателем солидности и состоятельности их владельцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Корейские автомобили хотя и не могут похвастаться такими результатами, по словам Евгения Житнухина, но всё равно зарекомендовали себя на российском рынке как выносливые, адаптированные к российским условиям эксплуатации машины.

— До обострения геополитической ситуации модели корейских автоконцернов были одними из лучших автомобилей по соотношению цены и качества , — сказал он.

Но сейчас, если человек выбирает бренд, который не представлен в России, не говоря уже об эксклюзивных вариантах, то эта первичная экономия может обернуться дальнейшими сложностями с ремонтом и обслуживанием , подчеркнул Никита Родионов.

— Автомобиль предстоит эксплуатировать, а значит, обязательно проходить плановые ТО, ремонтировать, и возможно, со временем появится потребность и в кузовном ремонте, — напомнил он. — Вот эту всю дальнейшую жизнь с машиной нужно тщательно обдумать и предусмотреть. На редкие автомобили будет сложно найти запчасти. Никто из дистрибьюторов не формирует складские запасы под штучные позиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам эксперта, перед покупкой необходимо проверить наличие, сроки доставки, стоимость как ходовых запчастей, в частности приводных ремней, колодок, амортизаторов для мелкого ремонта, так и оценить доступность более сложных деталей.