В Псковской области на треть снизилась подростковая преступность
В Псковской области в 2024 году удалось добиться снижения подростковой преступности. Об этом говорится в отчете главы регионального управления МВД генерал-майора полиции Алексея Овсянникова. Документ опубликован на сайте областного собрания депутатов.
Так, несовершеннолетние совершили или стали участниками 108 преступлений. Это на 30,3% меньше, чем в 2023 году (155 преступлений). Удельный вес таких противоправных действий снизился с 3,1% до 2,6 %. Еще на 6,5% сократилось число установленных лиц до 18 лет.
Снизилось и число криминальных посягательств в отношении подростков. Их доля в общем числе зарегистрированных незаконных деяний составила 4,7%. На 43,3% снизилось число несовершеннолетних, допустивших повторное правонарушение.
При этом удельный вес несовершеннолетних преступников вырос с 2,7% до 3%, пишет Псковская лента новостей. Также возросло число подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, а число состоящих на профилактическом учете и совершивших преступления, напротив, снизилось.
Ранее «Известия» писали, как подростки организовали наркокартель в Магаданской области. Школьник и студент техникума торговали запрещенными веществами в федеральном масштабе. Они контролировали логистику и вербовку кладменов.