Ледовое шоу «Масленица» представят на площадке проекта «Зима в Москве»
В Москве в рамках фестиваля «Московская Масленица», который проходит в столице с 21 февраля по 2 марта, состоятся ледовые шоу в постановке лучших отечественных фигуристов, олимпийских чемпионов. Об этом 27 февраля сообщает портал mos.ru.
Постановка на льду «Масленица» пройдет 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30 на площади Революции.
Отмечается, что на лед выйдут первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер чемпионата Европы и командных чемпионатов мира Максим Ковтун и другие мастера спорта. Хореографом шоу стал двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду, постановщик номеров победителей Олимпийских игр, известный российский фигурист Петр Чернышев, который также выступил и продюсером постановки «Масленица» совместно с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.
«Чтобы избежать разочарований, связанных с испорченными из-за капризов погоды планами, билеты можно приобрести только в день показа в пункте проката на площадке «Московских сезонов» на площади Революции. Трибуны рассчитаны на 800 человек», — уточняется на портале.
Столицу к Масленице украсили 400 праздничных плакатов. Как сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства 24 февраля, их разместили на городских билбордах, афишных стендах и остановках.