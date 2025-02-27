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Ледовое шоу «Масленица» представят на площадке проекта «Зима в Москве»

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Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
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В Москве в рамках фестиваля «Московская Масленица», который проходит в столице с 21 февраля по 2 марта, состоятся ледовые шоу в постановке лучших отечественных фигуристов, олимпийских чемпионов. Об этом 27 февраля сообщает портал mos.ru.

Постановка на льду «Масленица» пройдет 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30 на площади Революции.

Отмечается, что на лед выйдут первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер чемпионата Европы и командных чемпионатов мира Максим Ковтун и другие мастера спорта. Хореографом шоу стал двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду, постановщик номеров победителей Олимпийских игр, известный российский фигурист Петр Чернышев, который также выступил и продюсером постановки «Масленица» совместно с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

«Чтобы избежать разочарований, связанных с испорченными из-за капризов погоды планами, билеты можно приобрести только в день показа в пункте проката на площадке «Московских сезонов» на площади Революции. Трибуны рассчитаны на 800 человек», — уточняется на портале.

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Столицу к Масленице украсили 400 праздничных плакатов. Как сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства 24 февраля, их разместили на городских билбордах, афишных стендах и остановках.

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