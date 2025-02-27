Врач рассказал о трех самых распространенных психических расстройствах

Биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства (ОКР), а также шизофрения являются самыми распространенными психическими нарушениями. Врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев 27 февраля рассказал «Известиям» об их развитии, диагностике, методах лечения и профилактики.

Обсессивно-компульсивное расстройство — это состояние, характеризующееся навязчивыми мыслями, а также повторяющимися действиями, которые человек выполняет для снижения тревоги, пояснил эксперт.

«Согласно исследованиям, ОКР возникает из-за сочетания биологических факторов — нарушения работы отдельных участков мозга, а также психологических, к которым относится перфекционизм и повышенная ответственность», — пояснил Нурдаев.

По его словам, лечение ОКР включает в себя когнитивно-поведенческую терапию и при необходимости — прием антидепрессантов. Профилактика этого расстройства в большей степени заключается в способности управлять стрессом и тревогой, добавил врач.

Биполярное аффективное расстройство характеризуется чередованием периодов эмоционального подъема — мании или гипомании, и спадов — депрессии. В первом случае пациент может быть чрезмерно активен. Гипомания — более уравновешенное состояние, однако оно также существенно отличается по уровню энергии от «обычного» самочувствия пациента, подчеркнул эксперт. В фазе депрессии, напротив, уменьшается количество сил и энергии, снижается способность испытывать положительные эмоции.

Расстройство развивается в результате генетической предрасположенности в сочетании с воздействием таких внешних факторов, как стресс, либо употребления различных психоактивных веществ, рассказал Нурдаев.

Эксперт подчеркнул, что лечение биполярного расстройства включает медикаментозную терапию, а также психотерапию, которая помогает пациенту выстраивать здоровый образ жизни и лучше понимать триггеры, провоцирующие перепады настроения.

По словам врача, шизофрения является одним из наиболее сложных психических расстройств. Она может проявляться в слуховых или зрительных галлюцинациях, нарушениях мышления и эмоциональной реакции, пояснил он.

«При этом сильный стресс, неблагоприятная обстановка в семье или употребление психоактивных веществ, при наличии у человека генетической предрасположенности к шизофрении, также могут способствовать активации этого заболевания», — сказал Нурдаев.

Основой терапии шизофрении является применение антипсихотических препаратов. В дополнение к этому применяются психотерапия, социальная реабилитация и поддерживающие программы, направленные на восстановление пациента и возвращение его к активной жизни. Врач отметил, что в настоящее время не существует способа предотвратить развитие шизофрении, поскольку это заболевание в значительной степени обусловлено наследственностью.

Нурдаев призвал своевременно обращаться к специалистам для предотвращения развития или прогрессирования психических расстройств.

Ранее, 25 февраля, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ имени Сеченова, президент «Российского общества по изучению головной боли» Гюзяль Табеева рассказала «Известиям» о причинах развития деменции. По ее словам, когнитивное расстройство может быть результатом хронического или острого нарушения кровоснабжения головного мозга, сопряженных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологическими процессами в нервной ткани, подчеркнула профессор.