Частный инвестор будет судиться с брокером из-за покупки акций Yandex N.V.

Частный инвестор И.Шорохов (имя не указано. – Ред.) подал иск к брокеру АТОН, обвинив его в недобросовестном оказании услуг при покупке акций нидерландского Yandex N.V (теперь Nebius). Как следует из карточки на портале судов общей юрисдикции Москвы, беседа по делу состоится в Замоскворецком суде 7 апреля.

Представители истца сообщили «Известиям», что инвестиционный советник предоставил ему заведомо ложную информацию о реорганизации «Яндекса»: он убеждал частного инвестора, что Yandex N.V. проходит процедуру редомициляции и рекомендовал приобретать акции на внебиржевом рынке. Брокер заверял, что в результате редомициляции будет конвертация акций 1 к 1, что должно было привести к росту их стоимости на 50-90% после переезда компании в Россию. На основании этой рекомендации Шорохов приобретал бумаги нидерландского «Яндекса» на протяжении 2023 года.

Тем не менее «Яндекс» не использовал процедуру редомициляции, а инвестор не смог обменять акции Yandex N.V. на акции нового российского «Яндекса» — МКПАО «Яндекс». Это, по его оценке, привело к потере свыше 76 млн рублей.

Адвокаты Шорохова полагают, что брокер нарушил закон «О рынке ценных бумаг», а также ряд отраслевых стандартов. В соответствии с ними клиенту необходимо предоставлять проверенную информацию, учитывать все обстоятельства по сделке и всегда отдавать приоритет интересам клиента. Сторона обвинения полагает, что АТОН преднамеренно ввел истца в заблуждение с целью заработать на повышенной комиссии на внебиржевом рынке.

Это уже не первый случай обращений в суд из-за нарушений обязательств брокеров. Ранее авиакомпания S7 добилась взыскания 1 млрд рублей от «Цифра Брокер» — финансовые консультанты нарушили обязательства по покупке акций Yandex N.V. на внебиржевом рынке.

В феврале 2024 года нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российских активов за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области в порядке инкорпорации.