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Второй в России центр «Точка Будущего» откроется в Якутии в 2026 году

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Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
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Образовательный центр «Точка Будущего» в якутском Жатае начнет принимать учеников уже в 2026 году. Об этом заявил учредитель Благотворительного фонда «Новый дом» Альберт Авдолян, посетивший строительную площадку объекта совместно с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Прозрачный контроль за качеством выполнения работ — это залог успешного завершения строительства и создания современного, безопасного и функционального пространства для образования. Мы делаем все возможное, чтобы проект был реализован на самом высочайшем уровне. Рассчитываем, что «Точка будущего» в Жатае примет своих первых учеников уже в 2026 году», — отметил он.

Проект «Точка будущего» в Якутии включает в себя семь школьных корпусов общей площадью почти 33 тыс. кв. м, детский сад на 200 мест, спортивный блок с бассейном, спортзалом и залом художественной гимнастики. Также в состав комплекса входит многоквартирный жилой дом из двух секций и транспортный терминал с паркингом. Обучение в «Точке будущего» будет бесплатным. Это второй в России подобный проект, первый уже реализован в Иркутской области.

На данный момент на объекте уже завершены монолитные работы по возведению каркасов всех школьных корпусов, жилого дома и транспортного терминала. Кроме того, смонтирована постоянная котельная, установлен резервуар противопожарного запаса. В настоящее время в закрытых корпусах идет монтаж инженерных коммуникаций, выполняется черновая отделка. В открытых корпусах специалисты устанавливают фасадную подсистему и утепление.

«Я был свидетелем начала строительства, когда на этом месте забивали первую сваю. Спустя два с половиной года могу сказать, сам проект и достигнутые результаты — повод для гордости. Каждый этап приближает нас к запуску еще одного уникального образовательного центра и созданию счастливого будущего для наших детей. От условий, которые создаются сейчас для их развития, зависит, какой будет Россия», — подчеркнул Сергей Чемезов.

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