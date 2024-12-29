СМИ сообщили о 96 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Количество погибших при крушении самолета авиакомпании Jeju Air в Южной Корее при посадке в аэропорту Муан выросло до 96 человек. Об этом 29 декабря сообщило в агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.
«Тела 96 погибших обнаружены на месте крушения самолета в Муане», — отметили в сообщении.
На борту лайнера Boeing 737-800, который выполнял рейс из Бангкока, находились 175 пассажиров, в их числе 173 гражданина Республики Корея и два – Таиланда, а также шесть членов экипажа.
О ЧП в аэропорту Муан с самолетом авиакомпании Jeju Air стало известно ранее в этот день.