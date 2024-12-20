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Движение по Крымскому мосту было восстановлено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено после временного перекрытия. Об этом 19 декабря сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Движение было перекрыто в 22:52 мск, ограничения продлились почти час.

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Ранее в этот же день также перекрывали движение на Крымском мосту. После сообщения о восстановлении движения автомобильный поток был перекрыт вновь.

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