Автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено после временного перекрытия. Об этом 19 декабря сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Движение было перекрыто в 22:52 мск, ограничения продлились почти час.

Ранее в этот же день также перекрывали движение на Крымском мосту. После сообщения о восстановлении движения автомобильный поток был перекрыт вновь.