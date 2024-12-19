На Крымском мосту временно перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту был временно перекрыто. Об этом 19 декабря сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В сообщении указано, что в зоне досмотра нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее движение на Крымском мосту перекрывали 5 декабря. Спустя несколько минут движение возобновили. По данным на 15:00 мск того дня, каких-либо затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон нет.