Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за день. Об этом 19 декабря сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Гражданам напомнили о необходимости сохранять спокойствие на мосту и в зоне досмотра, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее в этот же день также перекрывали движение на Крымском мосту. Спустя примерно полчаса сообщалось о его возобновлении.