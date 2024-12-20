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В Белом доме заявили о готовности к диалогу с Москвой по ядерным рискам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США готовы к диалогу с российской стороной по вопросу ядерных рисков. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.

При этом американские власти выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем вместо трехстороннего диалога. Файнер добавил, что у двух государств отличаются возможности в ядерной сфере и соответствующие доктрины.

«Мы чувствуем, что лучше и, вероятно, более конструктивно и в конечном счете более успешно следовать двусторонним обсуждениям», — приводит «РИА Новости» его слова в ходе выступления в аналитическом Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов и признан организацией, чья деятельность нежелательна на территории РФ).

Укрепить документом: как изменилась ядерная доктрина РФ
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Ранее, 12 декабря, Россия приняла участие в закрытой встрече пяти ядерных держав в Дубае, где Китай председательствовал. На встрече «ядерной пятерки» присутствовали представители пяти государств, обладающих ядерным оружием (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США).

11 декабря, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с недружественными РФ государствами стало политически неприемлемым.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Ко всему прочему он добавил, что стране сейчас нужно совершенствовать ракетный комплекс «Орешник». Также глава государства отметил, что достаточное количество современных систем вооружения практически заменяют применение ядерного оружия.

До этого, 30 ноября, Рябков заявил, что опасность обмена ядерными ударами США и России существует, но Москва будет делать всё возможное, чтобы этого избежать. По его словам, текущая геополитическая ситуация характеризуется как крайне сложная и напряженная.

19 ноября Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В обновленный документ вошли поправки, которые глава государства анонсировал в сентябре. В частности, впервые ввелось определение потенциального противника, в отношении которого РФ ведет ядерное сдерживание.

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