Следствие возбудило уголовное дело в отношении украинских боевиков, убивших четырех мирных жителей, набиравших питьевую воду у колодца в селе Плехово в Курской области. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.), а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области», — цитирует пресс-службу агентство ТАСС.

Как установило следствие, 7 декабря украинские боевики вместе с наемниками, воюющими на их стороне, находясь в селе Плехово Суджанского района Курской области, убили четырех мирных жителей, которые набирали питьевую воду из колодца, еще один человек был убит около жилого дома.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — говорится в сообщении.

Ранее 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что количество подбитой в Курской области бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже превзошло число всей техники, подбитой за прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Он добавил, что российские военнослужащие получат все положенные выплаты за свои подвиги.

Позднее в этот день Министерство обороны России сообщило, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 225 военнослужащих. Также уничтожена техника противника. Среди нее — один танк, три боевые машины пехоты (БМП), пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», а также полевой склад боеприпасов.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.