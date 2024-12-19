Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 225 военнослужащих
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за сутки потеряли более 225 военнослужащих. Об этом 19 декабря сообщает Минобороны РФ.
Также уничтожена техника противника. Среди нее — один танк, три боевые машины пехоты (БМП), пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», а также полевой склад боеприпасов.
Уточняется, что подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный и Свердликово Курской области. В ходе этих действий были отражены две контратаки штурмовых групп противника.
Кроме того, поражена техника украинской стороны и живая сила противника в районах пунктов Горналь, Гуево, Куриловка, Махновка, Марьевка, Новоивановка, Орловка, Погребки, Рубанщина, а также Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Мирополье и Новенькое в Сумской области.
Ранее 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что количество подбитой в Курской области бронетехники ВСУ уже превзошло число всей техники, подбитой за прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Он добавил, что российские военнослужащие получат все положенные выплаты за подбитую в Курской области технику.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.