Глава РЖД поручил наградить бригаду поезда Мурманск – Санкт-Петербург
Глава РЖД Олег Белозеров дал поручение наградить сотрудников бригады следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург поезда, который столкнулся с грузовым составом. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе компании.
«Глава РЖД поручил представить к наградам сотрудников бригады поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург. Олег Белозеров отметил профессиональные и грамотные действия поездной бригады во время происшествия в Мурманской области», — говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.
Там добавили, что Белозеров также предложил отметить пассажиров, помогавших эвакуировать людей из поезда, уточнила «Газета.Ru».
Ранее в этот день сообщалось, что движение составов на месте столкновения поездов было восстановлено. Уточнялось, что пока пропуск составов будет происходить в реверсивном режиме по одному пути.
Столкновение двух поездов произошло 19 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.
По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии.
Семерых пострадавших при ЧП перевели в областные медучреждения, пять из них проходят лечение в областной больнице.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. По предварительным данным, столкновение поездов произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава.