В Мурманской области восстановили движение на месте столкновения поездов
В Мурманской области восстановили движение поездов на месте столкновения пассажирского и грузового составов. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе РЖД.
«Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области восстановлено. Первым проследовал грузовой поезд, следом идет пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Там добавили, что пока пропуск составов будет происходить в реверсивном режиме по одному пути. В сообщении отметили, что восстановительные работы продолжаются.
Столкновение двух поездов произошло 19 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.
По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии.
Семерых пострадавших при ЧП перевели в областные медучреждения, пять из них проходят лечение в областной больнице.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. По предварительным данным, столкновение поездов произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава.