В оперативных службах назвали возможную причину столкновения поездов под Мурманском
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- В оперативных службах назвали возможную причину столкновения поездов под Мурманском
Столкновение поездов в Мурманской области, по предварительным данным, произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава. Об этом 19 декабря сообщили в оперативных службах «РИА Новости».
«Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути», — цитирует агентство сообщение.
Представитель экстренных служб добавил, что в результате этого товарный состав вклинился в хвостовые вагоны проходящего пассажирского поезда.
Ранее в этот день сообщалось о задержании следователями машиниста грузового поезда, а также его помощника. Решается вопрос об избрании работникам меры пресечения из-за подозрения в нарушении правил безопасности движения.
Столкновение двух поездов произошло 19 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.
По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.