Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Следователи задержали машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, а также его помощника. Об этом 19 декабря сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ)», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время решается вопрос об избрании работникам меры пресечения, добавили в управлении.
Как сообщили следователи, в результате аварии сошли с рельсов и получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов.
Столкновение двух поездов произошло 18 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом.
По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. Затем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.