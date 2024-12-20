Спецназ Росгвардии уничтожил дроном-камикадзе внедорожник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В одном из районов Курской области оператором БПЛА Росгвардии обнаружен внедорожник, движущийся на высокой скорости в направлении позиций противника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

После обнаружения техники противника бойцы спецназа приняли решение о ее уничтожении при помощи дрона-камикадзе.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил пехотное подразделение ВСУ в приграничном районе Курской области.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.