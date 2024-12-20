Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил пехотное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Артиллеристы выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов с боеприпасами и укрепленных позиций ВСУ круглосуточно. После проведения воздушной разведки десантники обнаружили скопление пехоты ВСУ в лесополосе, цель была подтверждена, а ее координаты переданы расчету.

«Расчет работает более года, коллектив слажен. В расчете пять человек, работаем по разным целям — как самоходки, автомобили, так и личный состав ВСУ. Часто работам со штурмовиками, оказываем им поддержку в наступлении, зачищаем лесополосы перед тем, как они будут заходить. После того как отработает артиллерия, идут штурмовики», — рассказал командир орудия с позывным Тира.

Расчет Д-30 уничтожил цель, это было подтверждено и зафиксировано средствами независимого контроля. Как отметил Тира, гаубица приносит значительный урон противнику.

Ранее, 14 декабря, в МО РФ сообщили, что гаубица «Гиацинт-Б» уничтожила артиллерийское орудие ВСУ в курском приграничье. Разведка обнаружила и выяснила точное местоположение артиллерийской установки ВСУ, которая атаковала позиции Вооруженных сил (ВС) России. Ее координаты передали расчету «Гиацинт-Б», который нацелил гаубицу и выполнил точный выстрел, которым поразил орудие противника.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.