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Узники и вести: Красный Крест посетил 4,7 тыс. военнопленных с начала СВО

При этом Киев саботирует гуманитарные призывы Венгрии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С февраля 2022 года сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили 4,7 тыс. военнопленных в РФ и на Украине, выяснили «Известия». При этом МККК не участвует в процессе обмена военнопленными, но готов к нему подключиться. В свою очередь, Москва ранее призвала организацию быть более взыскательной в отношении Киева, постоянно нарушающего права российских военнопленных. Вместе с тем в экспертном сообществе признают, что организация всё же играет положительную роль в деле соблюдения прав пленных военнослужащих.

Проблема обмена пленными между Россией и Украиной

Международный комитет Красного Креста продолжает посещать военнопленных в России и на Украине.

— С февраля 2022 года по настоящее время МККК посетил 4,7 тыс. военнопленных по обе стороны международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, — сказал «Известиям» пресс-секретарь организации Кристиан Кардон.

В июле уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала о том, что сотрудники организации посетили 3,1 тыс. военнопленных в обеих странах.

В июне 2024 года Владимир Путин заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиянин, тогда как в российском плену — 6465 украинских военных. При этом ВС РФ регулярно сообщают о взятии в плен десятков украинцев, многие из которых были насильно мобилизованы киевскими властями, отличаются низкой боевой мотивацией и часто сами сдаются в попытке сохранить жизнь.

Несмотря на то что с 2022 года стороны провели более 45 обменов, в рамках которых было возвращено около 3 тыс. человек, в последнее время Киев начал саботировать уже отлаженный процесс, заявила в начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, украинская сторона, по ее словам, вычеркивает из списка для обмена обычных мобилизованных и сосредотачивается на обмене боевиками националистических батальонов. Дипломат отметила, что в 2024 году Минобороны предложило передать Украине 935 военнопленных, однако украинские власти согласилась вернуть со своей стороны только 279.

Показательным стал и отказ Владимира Зеленского от идеи рождественского перемирия и масштабного обмена пленными, которую недавно предложил Украине венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Зеленский прямо заявил, что Киев не нуждается в таких посредниках, как Орбан, и более заинтересован в хороших отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Зеленский «в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года».

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Сам Орбан при этом 19 декабря напомнил, что предложения Будапешта остаются в силе и лежат на столе у Зеленского. Последнему только требуется либо их принять, либо отвергнуть, добавил Орбан. «Так уже поступали во время больших войн в Европе. Остановите людей, убивающих друг друга на линии фронта, на несколько дней на Рождество и обменяйте большое количество пленных, позвольте нескольким сотням или нескольким тысячам людей вернуться домой к своим семьям», — отметил венгерский лидер.

19 декабря президент России Владимир Путин также высказался по поводу предложения Виктора Орбана по рождественскому перемирию и обмену пленными. «Я не отказался, я сказал, что надо подумать. Вы у них (у Киева. — Ред.) спросите. Он (Орбан. — Ред.) спросил. На следующий день глава режима заявил, что никакого перемирия и обмена пленными не будет», — сказал президент РФ.

Кристиан Кардон между тем подчеркнул, что МККК не участвует в операциях по обмену военнопленными между сторонами конфликта.

— Соответствующие органы обеих стран проводят такие операции самостоятельно. МККК готов играть роль нейтрального посредника, если стороны конфликта обратятся к нам с такой просьбой, — сказал он.

В июле 2024 года Борис Мишель, глава делегации МККК в Москве, сообщил, что с февраля 2022 года организация зарегистрировала более 29 тыс. запросов на поиск пропавших без вести от их родственников, это касается и военных, и гражданских лиц по обе стороны конфликта. При этом, по его словам, организации удалось проинформировать 9,1 тыс. семей о судьбе их близких.

В МККК работают люди, которые находятся под влиянием геополитических противников России, но там также есть и отдельные пассионарные люди, которые пытаются этого влияния избежать и честно выполняют свою работу, объяснил «Известиям» доброволец бригады «Эспаньола», политолог Алексей Живов.

— На этой организации нельзя полностью ставить крест. Организация действительно прикладывает определенные усилия в России и на Украине для того, чтобы ситуация с военнопленными возвращалась в благополучное русло, — сказал он.

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Пытки военнопленных на Украине

Отдельной проблемой остается и жестокое обращение с русскими военнопленными. При этом факты пыток в украинском плену признаны на международном уровне. Так, опубликованный 1 октября доклад Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине говорит о том, что из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 «представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на сохраняющуюся практику». В докладе уточняется, что военнопленные подвергались систематическим избиениям, пыткам электротоком и угрозам физическим насилием или убийством.

В этой связи на прошедшей 17 декабря в Женеве встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подчеркнул «необходимость взыскательной работы комитета с киевским режимом в целях прекращения грубейших нарушений им международного гуманитарного права». Дипломат особенно подчеркнул важность обеспечения надлежащего обращения с российскими военнослужащими и недопущения атак на гражданские лица и объекты.

В беседе с «Известиями» Кристиан Кардон признал, что согласно международному гуманитарному праву, члены вооруженных сил противника, которые больше не принимают участия в военных действиях, не могут быть объектом нападения и имеют право на защиту.

— Если у нас возникают опасения по поводу обращения с лицами, находящимися под защитой, одной из сторон конфликта, мы сообщаем о них конфиденциально в двустороннем порядке, — сказал он.

Алексей Живов подтвердил «Известиям», что присутствие МККК в зоне конфликта в любом случае сыграло если не большую, то положительную роль в ситуации с пленными. «В первые месяцы боевых действий мы наблюдали сущий ад. Были казни, пытки, допросы с пристрастием. Сейчас же эти зверства не имеют таких масштабов, как вначале», — заключил он.

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