Путин назвал диверсии против россиян признаками террористического режима Киева

Диверсии против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и других россиян являются признаками террористического характера киевского режима, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Эти попытки не первые, они известны, устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным. И не только на военнослужащих: <...> и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения. Достаточно вспомнить только убийство [журналистки и политолога Дарьи] Дугиной. Ну что это такое? Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима», — сказал глава государства.

По оценке Путина, гибель Кириллова значит, что соответствующие службы пропустили удар.

«Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», — подчеркнул президент.

Ранее в ходе «Итогов года» Путин также отметил, убийство Кириллова было совершено способом, опасным для многих. Он охарактеризовал это преступление как террористический акт и напомнил, что режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления в отношении многих граждан.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.

На следующий день ФСБ сообщила о задержании 29-летнего мужчины по делу об убийстве Кириллова и его помощника. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее, 19 декабря, с подозреваемым провели следственные действия.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».