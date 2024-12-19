Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова было совершено способом, опасным для многих. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Он охарактеризовал это преступление как террористический акт.

«Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан РФ», — сказал российский лидер.

В качестве примера Путин привел расстрел мирных жителей в Курской области украинской армией и убийства журналистов в других регионах России. По его словам, западные страны никогда не осуждали такие действия.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.

На следующий день ФСБ сообщила о задержании 29-летнего мужчины по делу об убийстве Кириллова и его помощника. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее, 19 декабря, с подозреваемым провели следственные действия.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».