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Мать Светланы Савицкой рассказала подробности гибели дочери

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Фото: TASS/ABACA/Piovanotto Marco
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Мать погибшей в ДТП в Париже модели и телеведущей Светланы Савицкой Наталья в четверг, 19 декабря, рассказала, что ее дочь была сбита 20-летним пожарным.

«По бизнесу была встреча. Она просто прошлась промять ноги после переговоров, хотела побыть в одиночестве. Он [виновник происшествия] по профессии пожарный. Ему 20 лет, на Audi. Его авто оказалось на встречке и еще дальше. 90 градусов поворот резкий. Вынесло на повороте», — приводит ее слова «Газета.Ru».

Наталья отметила, что виновник аварии сразу же начал оказывать помощь пострадавшей и выглядел трезвым. Он был задержан, ведется расследование.

Женщина уточнила, что тело погибшей доставят в Россию в понедельник в 2:00.

Светлана Савицкая, модель, телеведущая. Биография

О смерти Савицкой стало известно ранее в этот день. Сообщалась, что телеведущая погибла в ДТП в Париже в возрасте 34 лет. Уточнялось, что церемония прощания с Савицкой пройдет 23 декабря на Троекуровском кладбище.

Савицкая была ведущей на различных телеканалах. Помимо этого, она успешно снималась в качестве модели для журналов L’Officiel, Bazaar и Glamour. Кроме того, девушка выпускала свои песни и строила музыкальную курьеру.

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