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Светлана Савицкая, модель, телеведущая. Биография

Российская телеведущая Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже
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Фото: TASS/Simone Comi
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Светлана Савицкая родилась в 1990 году в Москве. Ее мама — владелица нескольких стоматологических клиник в столице, а отец — профессор, преподает в институте. Будущая звезда с детства много путешествовала, изучала иностранные языки и посещала различные секции. Дошкольницей девочка несколько месяцев жила в Люксембурге, а после первого класса родители стали отправлять ее в Лондон на лето.

Интерес к музыке и театральному искусству Савицкая проявляла с раннего возраста. Маленькая Светлана часто ходила с мамой в оперу и театр, а после с удовольствием примеряла на себя образы героев сцены. После выпуска из школы она поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных, где получила специальность менеджера организации в сфере культуры.

В последующие годы Савицкая жила и работала в российской столице. Она также приняла участие в конкурсе «Мисс Москва». Позднее девушка вместе с семьей уехала в США. В 26 лет она стала студенткой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California Los Angeles) по направлению «менеджмент». Светлана продолжила обучение в Лондоне, где окончила две магистратуры в области искусства.

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Параллельно Савицкая строила творческую карьеру в Москве. Она работала ведущей на телеканалах RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Девушка также участвовала в различных модных проектах, появлялась на обложках журналов Bazaar, L’Officiel, Glamour и других.

В 2021 году Савицкая исполнила свою давнюю мечту и выпустила свой дебютный сингл Juicy Fruit. Она также сотрудничала с российским рэпером Шеff (настоящее имя Влад Валов), с которым записала несколько композиций. Как певица Светлана успела выпустить всего несколько треков: «Плачет», «На кухне», «Не жду тебя». Ее последний музыкальный релиз состоялся в сентябре 2024 года, когда вышла песня «Супермен».

Светлана Савицкая — смерть

О смерти Светланы Савицкой стало известно 19 декабря 2024 года. Артистка погибла в результате ДТП в Париже. Как сообщила изданию StarHit знакомая звезды, ее сбила машина, уходившая от лобового столкновения с другим авто. На момент смерти девушке было 34 года.

Церемония прощания с Савицкой состоится 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

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