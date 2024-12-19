Стало известно о смерти модели и телеведущей Светланы Савицкой
Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в возрасте 34 лет. Об этом 19 декабря стало известно из публикации на ее официальной странице в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
В публикации также говорится о том, что церемония прощания с Савицкой пройдет 23 декабря на Троекуровском кладбище.
В тот же день знакомая Савицкой сообщила о том, что телеведущая погибла в ДТП из-за наезда автомобиля.
«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — заявила она журналу StarHit.
Савицкая была ведущей на различных телеканалах. Помимо этого, она успешно снималась в качестве модели для журналов L’Officiel, Bazaar и Glamour. Кроме того, девушка выпускала свои песни и строила музыкальную курьеру.