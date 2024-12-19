Пошла «ЖАРА»: больше 50 артистов выступили на Новогоднем концерте

«Новогодний концерт ЖАРА» отгремел в Москве 18 декабря и собрал на сцене Live Arena главных звезд музыкальной индустрии. Участие в нем приняли Emin, Стас Михайлов, Natan, Хабиб, Ольга Бузова, Доминик Джокер, Люся Чеботина и другие. О чем говорили знаменитости на дорожке и от чего по их телам бегали мурашки — в репортаже «Известий».

Холодная «ЖАРА»

Под занавес уходящего 2024 года звезды музыкальной индустрии зажгли на «Новогоднем концерте ЖАРА» в Live Arena в Москве. Лайнап включил больше пятидесяти артистов, которые в этот вечер блистали не только на сцене, но и на красной ковровой дорожке в холле Live Arena. Первыми на ней появились певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Говорили о планах на 31 декабря — проведут на работе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко





— Дети все стали взрослые, каждый живет на своей волне, у всех семьи. Конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы раз в год по традиции собирались все вместе, но пока это сделать сложно. Поэтому будем в работе. Но если получится, конечно, встретимся с кем-то из детей, — рассказал Иосиф Пригожин «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко





Валерия со всеми журналистами пообщаться не смогла. После очередного интервью сказала Иосифу, что замерзла, и они спешно удалились. Холодно на дорожке было по-настоящему из-за потока прибывающих тем временем зрителей и поэтому постоянно открытых дверей. Певица Ханна, которая выбрала для выхода мерцающее платье на бретелях, в итоге тоже на пресс-волле надолго не задержалась. На пару минут заглянул Natan. Сделал несколько фото и оставил журналистов, жаждущих получить комментарий по поводу скандала на шоу «Звезды в джунглях», без внимания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко





Клаву Коку, которая отдала предпочтение, в отличие от остальных, простым майке и джинсам для выхода в свет, грела меховая шапка. А исполнителя хита «Ягода малинка» Хабиба — любовь поклонников. К нему они пришли с разрисованными плакатами. Он в ответ радушно сделал селфи с каждым фанатом, несмотря на призывы команды поспешить на сцену.

На Милане Стар не сошлась молния, Майами отказался от алкоголя

Ольга Бузова и Олег Майами, у которых недавно вышла совместная песня «Такси», появились не вместе, но совпали по аутфитам — оба на дорожке были в коже. Он в брюках (а-ля SHAMAN) и в пиджаке. Она — в эффектном платье. В беседе с журналистами Олег Майами назвал своим главным достижением в уходящем году отказ от алкоголя.



— Итог года — не пей алкоголь и не ходи на дискотеки. Я не пил весь год — это мое достижение. Я бросил алкоголь, я бросил вообще все вредные привычки и посвящаю себя только работе. Я очень люблю свою работу. Да, я душнила, зато я зарабатываю деньги. Я куплю себе машину в 2025 году. Недорогую какую-то. (Смеется.) У меня есть машина, но я хочу себе получше, — признался артист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко





Ольга Бузова же рассказала, что в этом году особое внимание уделяла своему окружению, чтобы не потерять близких людей.



— Над дружбой надо работать, находить время, не забывать о днях рождения. Если плохая память, ставить напоминания в заметках, будильник, чтобы поздравить. Не пропускать эти важные события, иначе люди в какой-то момент подумают: «А зачем мне этот человек? Его никогда нет в моей жизни!» Вот так мы остаемся одни. Я говорю, и у меня прям мурашки! — рассуждала звезда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко





14-летняя певица Milana Star же под конец года была озабочена фигурой — пришлось попотеть, чтобы влезть в маленькое черное платье, в котором она появилась перед журналистами.



— Я решила вчера ночью померить это платье, и просто молния не сходится! Я в слезы! Месяц назад всё было нормально! Звоню подружкам, они говорят — обматывайся пленкой, принимай контрастный душ. Я это всю ночь делала. У меня еще есть велотренажер дома, я крутила педали. И в итоге сегодня я чуть не расплакалась от счастья, когда молния сошлась, — рассказала юная артистка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко





Юлия Паршута позировала на ковровой дорожке в облегающем белоснежном платье в пол и в нежных перчатках с объемными цветами. Выбор блогера Ани Покров пал на темный цвет — она появилась в мерцающем платье с разрезами. Трио «Фабрика» — в total pink. Самым удачным с точки зрения температуры в здании был образ исполнительницы хита «Один в поле воин» Bearwolf — певица надела длинную шубу в пол.



Другая атмосфера — по-настоящему жаркая — тем временем была в зале. Публика пела и танцевала под МММ Emin, «Всё для тебя» Стаса Михайлова, «Плачут небеса» Доминика Джокера, «Дольче виту» Жасмин, «Про любовь» «Фабрики», GAYAZOV$ BROTHER$ «Личный космос» и другие любимые хиты.