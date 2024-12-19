Путин за два часа прямой линии ответил более чем на 25 вопросов
Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, спустя два часа с начала «Итогов года» ответил более чем на 25 вопросов.
Вопросы касались ситуации в Курской области, выплат военнослужащим. Глава государства подробно рассказал о ракетном комплексе «Орешник». Кроме этого Путин спрогнозировал рост ВВП до 4% в 2024 году и назвал суверенитет важной основой составляющей любой страны.
Затронул глава государства и ситуацию с разливом нефтепродуктов, который произошел 15 декабря в Керченском проливе после ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Путин отметил, что это является экологической бедой, подчеркнув, что правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов.
Также российский лидер ответил на вопрос американского журналиста NBC News о пропавшем 12 лет назад в Сирии его коллеге Остине Тайсе. Путин подчеркнул, что поговорит на эту тему с экс-президентом Сирии Башаром Асадом. Глава государства отметил, что в стране шли активные боевые действия и встает вопрос: знает ли сам Асад о судьбе гражданина США?
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.
Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.
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