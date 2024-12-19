Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до девяти. Об этом 19 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«ВФУ кассетами обстреляли Горловку, ранены девять мирных жителей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, в случае необходимости раненые будут направлены в Донецк. Также он поручил министерству здравоохранения региона оказать поддержку местным медицинским специалистам.

Глава ДНР отметил, что атака ВСУ на Горловку не останется без ответа.

Ранее, 16 декабря, ВСУ атаковали Горловку западными кассетными боеприпасами и беспилотником. В ходе нападения пострадали две жительницы и погиб мужчина. Снаряды повредили здание гостиницы «Стирол», а также несколько автомобилей. Украинский дрон попал в гражданский автомобиль в микрорайоне «Комсомолец», от полученных ран скончался мирный житель.

10 декабря Пушилин заявил, что попытки украинских боевиков атаковать Горловку не имеют никакой военной целесообразности, однако до сих пор не прекращаются.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории России, особенно ее новые регионы, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.