На Камчатке пропал перевозивший груз самолет Ан-2
Самолет Ан-2, выполнявший коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково – Оссора, пропал на Камчатке. Об этом 19 декабря сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«Пропал борт Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково – Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Началась спасательная операция, добавил Лебедев.
По информации источника «Известий», в последний раз экипаж самолета подал аварийный сигнал над Усть-Камчатским районом, после чего пропал с радаров. Связи с членами экипажа нет. Всего на борту находилось три человека.
Позднее в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2. Выясняются все обстоятельства инцидента.
«В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна», — уточнили в сообщении в Telegram-канале.
Ранее, 9 сентября, стало известно, что легкомоторный самолет упал в Рузском районе Московской области, экипаж из двух человек, предварительно, погиб. По данным источника «Известий», модель воздушного судна — «Алекс-251». Крушение могло произойти из-за отказа двигателя.
Представитель Росавиации Артем Кореняко, в свою очередь, сообщил, что самолет при падении получил значительные повреждения. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), следователи уточняют обстоятельства падения воздушного судна.