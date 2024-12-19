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На Камчатке пропал перевозивший груз самолет Ан-2

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Самолет Ан-2, выполнявший коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково – Оссора, пропал на Камчатке. Об этом 19 декабря сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Пропал борт Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково – Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Началась спасательная операция, добавил Лебедев.

По информации источника «Известий», в последний раз экипаж самолета подал аварийный сигнал над Усть-Камчатским районом, после чего пропал с радаров. Связи с членами экипажа нет. Всего на борту находилось три человека.

Позднее в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2. Выясняются все обстоятельства инцидента.

«В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна», — уточнили в сообщении в Telegram-канале.

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Ранее, 9 сентября, стало известно, что легкомоторный самолет упал в Рузском районе Московской области, экипаж из двух человек, предварительно, погиб. По данным источника «Известий», модель воздушного судна — «Алекс-251». Крушение могло произойти из-за отказа двигателя.

Представитель Росавиации Артем Кореняко, в свою очередь, сообщил, что самолет при падении получил значительные повреждения. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), следователи уточняют обстоятельства падения воздушного судна.

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