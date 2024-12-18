Летательный исход: у «Азимута» вскрыли массовые нарушения в безопасности полетов

Ространснадзор и Росавиация после аварии с загоревшимся Superjet 100 в Анталье выявили у авиакомпании «Азимут» свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы , узнали «Известия». Установлены факты сокрытия посадок SSJ-100 с повышенной перегрузкой, занижения длительности полетной смены у экипажей, допуска самолетов к полетам без прохождения необходимого техобслуживания. Контроль за полнотой и качеством проводимого техобслуживания у перевозчика отсутствует , указано в отчете. А проводимые «Азимутом» профилактические мероприятия не способствуют исключению повторных отклонений в пилотировании . Примерно 12% всех посадок за 11 месяцев 2024 года были выполнены с отскоком самолетов SSJ-100 от полосы после касания шасси — то есть «козлением» .

Какие нарушения обнаружили у «Азимута»

Ространснадзор совместно с Росавиацией закончили проверку авиакомпании «Азимут» после аварии с загоревшимся 24 ноября в турецкой Анталье Superjet 100 (RA-89085) . Проверяющие выявили у нее свыше 20 нарушений при поддержании летной годности самолетов, организации летной работы и системы управления безопасности полетов . В частности, вскрылись факты сокрытия в авиакомпании посадок SSJ-100 c повышенной перегрузкой (по двум рейсам записи о подозрении на грубую посадку отсутствуют), допуска самолетов без прохождения необходимого техобслуживания и выполнения работ несертифицированным инструментом . Об этом говорится в акте по итогам проверки от 11 декабря, с которым ознакомились «Известия».

В частности, установлено, что в авиакомпании халатно относились к фиксации повышенных перегрузок, не вносились данные о подозрениях на грубую посадку . Как минимум на шести рейсах перегрузка составляла более 2g с превышением вертикальной скорости. Кроме того, выявлено 18 случаев выхода за ограничения руководства по летной эксплуатации (РЛЭ). Среди них — дисбаланс топлива в полете более 500 кг и нефиксация шасси на замках убранного положения , говорится в документе.

В «Азимуте» должным образом не проводились профилактические мероприятия по организации летной работы . Командирам воздушных судов в случае отклонения от норм пилотирования, в том числе с повторным отделением самолета от ВПП при посадке, выдавали индивидуальные задания с назначением методических полетов, однако буквально через несколько дней отклонения повторялись. При этом случаи с повторным касанием ВПП при приземлении составляют около 12% всех посадок за 11 месяцев 2024 года, отмечается в акте.

«Известия» направили запросы в авиакомпанию, Ространснадзор и Росавиацию.

— Повторное отделение самолета от полосы — «козление», — опасное явление, когда самолет начинает прыгать по полосе, что является следствием ошибок в пилотировании, а иногда технической неисправности , — отметил главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров. — «Козление» может обернуться повышенными перегрузками при посадке и разрушением конструкции самолета. А если в авиакомпании каждая десятая посадка выполнялась с подпрыгиванием, то это указывает на проблемы с подготовкой пилотов.

Выявлены и случаи повторяющихся нарушений, подходящих под критерий нестабилизированного захода. Более чем в 19 случаях экипажи на заключительном этапе посадки выходили за пределы допустимой вертикальной скорости снижения. Пилоты не уходили на второй круг даже при срабатывании сигнализации Sink Rate (слишком быстрое снижение), говорится в документе.

— Как показал случай с SSJ-100 в Анталии, сочетание «козления» с конструктивными особенностями шасси может привести к повреждениям и пожару , — рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков. — Есть неофициальная информация о наличии недоработок системы управления самолетом SSJ100. Например, при переходе в режим «Direct Mode» возникает задержка управляющего сигнала, что при пилотировании может привести к «козлению» на посадке. Но пока этот и другие потенциальные недоработки не признаны официально.

Как следует из акта, документация о проведении профилактических мероприятий велась с нарушениями. Проверяющие пришли к выводу о неэффективности мероприятий, проводимых авиакомпанией в рамках системы управления безопасностью полетов (СУБП), чтобы ограничивать и уменьшать риски до того, как они приведут к инцидентам и происшествиям .

В ходе проверки также выявлено, что в «Азимуте» систематически нарушали работу системы качества, сознательно игнорировали требования эксплуатационной документации и не осуществляли контроль за полнотой и качеством проводимого техобслуживания, а также за оформлением результатов выполненных работ . У 19 SSJ-100 (весь парк) не проводился детальный осмотр болтов крепления прижимных накладок лобовых стекол, который необходимо осуществлять с интервалом в 500 циклов .

Техобслуживание проводили в сжатые сроки, например, ТО левой и правой стоек шасси на гидроподъемнике провели за 6,5 минуты, чего явно недостаточно для качественного проведения работ согласно директивы летной годности , говорится в акте проверки. Обслуживание шасси осуществлялось на гидроподъемниках, правда записи с камер видеонаблюдения не подтвердили, что происходил отрыв от земли.

Обнаружен случай, когда самолет после грубой посадки продолжал летать без осмотра. 15 июля при выполнении рейса из Уфы на посадке в Астрахани допущено грубое приземление с перегрузкой 2,42g, но вместо того, чтобы прибыть на базовый аэродром для проведения работ, SSJ-100 выполнил еще пять коммерческих рейсов . Еще на двух бортах было выявлено более десяти дефектов в различных частях конструкции самолетов.

Кроме того, обслуживание воздушных судов в перевозчике проводилось несертифицированным оборудованием и инструментом . Вскрылись факты некорректного оформления документов о проведении ТО . В картах-заданиях на регламентные работы вносились отметки об одновременном выполнении двух взаимоисключающих действий .

Помимо технических моментов, проверяющие обнаружили нарушения в контроле режима рабочего времени и отдыха экипажей. В авиакомпании систематически занижали длительность полетной смены — в нее не включали прохождение медицинского осмотра. Всего установлено как минимум 17 таких фактов .

— Сокращение полетных смен в отчетности влияет на выработку пилотов , — отметил Роман Гусаров. — Есть нормативы режима труда и отдыха летного состава, которые не позволяют перегружать пилотов. Теоретически некоторые авиакомпании способны сокращать рабочее время на бумаге, хотя пилоты в реальности выполняют свои обязанности. За счет этого увеличивается рабочее время без нарушения предельного месячного налета, предписанного санитарными нормами. Авиакомпании могут прибегать к этой схеме, когда у них не хватает пилотов для выполнения рейсов .

По каждому выявленном нарушению Ространснадзор выписал «Азимуту» предписание об устранении . Несколько нарушений авиакомпания устранила еще до окончания проверки. По ее итогам перевозчику запретили летать на двух SSJ-100 (RA-89093 и RA-89179) до устранения замечаний. Оба самолета уже вернулись к эксплуатации.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК), случаем с самолетом RA-89085 «Азимута» занимается Центр расследования происшествий на транспорте Турции (UEIM).



— В соответствии с международными стандартами в области расследования (Приложение 13 к Чикагской конвенции), UEIM осуществляет официальное информирование о ходах и результатах расследования. Без согласия турецкой стороны результаты расследования не разглашаются, — отметили в авиакомитете.

Проверки авиакомпаний

При приземлении воздушного судна с параметрами в пределах допустимого (прежде всего, по вертикальной и горизонтальной скорости), на исправном самолете его повторное отделение от ВПП не должно происходить , сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. 12% посадок, происходящих с «козлением» — это явное отклонение от нормы , отметил авиаэксперт.

— Череда авиакатастроф и последующие отзывы сертификатов эксплуатантов авиакомпаний показывают, что система реагирует на них постфактум, — отметил Андрей Патраков. — Теперь мы наблюдаем похожее явление уже и в так называемой большой пассажирской авиации. Перевозчики не мотивированы открывать данные по безопасности, что не дает возможности Росавиации видеть реальную картину. Это приводит к разгильдяйству при выполнении техобслуживания и ремонта .

По словам эксперта, с 2015 года в РФ отсутствует обязательная по требованиям ICAO (Международная организация гражданской авиации) государственная программа обеспечения безопасности полетов.

— Внедрение рекомендаций ICAO в РФ составляет менее половины от среднемирового уровня, а, значит, «красный флажок» для РФ от ICAO выставлен не только по политическим мотивам , — сообщил он.

ICAO понизила рейтинг российской авиаотрасли до «красного» в 2022 году после введения санкций и процедуры двойной регистрации авиалайнеров.

— Сейчас используется риск-ориентированный подход к проверкам авиакомпаний , — рассказал Олег Пантелеев. — Если у перевозчика нет авиапроисшествий и не фиксируется факторов, косвенно указывающих на неблагополучие ситуации (например, постоянные задержки рейсов), то проверки не назначаются . Сокрытие информации перевозчиками в ряде случаев приводит к тому, что надзорные органы оставляют их в покое, когда это не стоит делать. Как факт — проблемы накапливаются и неизбежно выливаются в авиапроисшествия.

Сколько авиапроисшествий и событий было у «Азимута» в 2024 году

В этом году по состоянию на 17 декабря с самолетами «Азимута» произошло одно авиапроисшествие (авария в Анталье) и как минимум 24 событий, которые Росавиация классифицировала как авиаинцидент и начала их расследование. Причем 13 из них произошли в последние три месяца, следует из закрытых статистических данных Росавиации, которые проанализировали «Известия».

75% случившихся инцидентов обусловлены техническими причинами: разгерметизация/негерметизация кабины самолета, невыпуск или заклинивание закрылков/спойлеров, неуборка шасси, отказ генератора, падение уровня гидрожидкости и засорение топливных фильтров на обоих двигателях .

Кроме того, «Известия» насчитали у авиакомпании с начала года еще порядка 150 зарегистрированных Росавиацией авиационных событий, не квалифицированных в инциденты, но тем не менее связанных с техническими неполадками SSJ-100. Большинство из них (122 случая) — это возврат самолетов с точки запуска двигателей, маршрута руления к ВПП или непосредственно с полосы на место стоянки по технической причине, что влечет за собой задержку вылета . Среди этих причин — возникающие проблемы с двигателем, системой кондиционирования салона, топливной системой, электросистемой, гидросистемой, с управлением стойкой шасси и необходимостью перезапуска бортовых компьютеров.

Также в этом году SSJ-100 «Азимута» 12 раз прерывали взлет по техпричине: из-за неисправности реверса двигателя, вибрации или неисправности силовой установки, отказа автоматической тяги и др. Еще 11 раз самолеты перевозчика возвращались на аэродром вылета и трижды садились на запасном аэродроме.

По словам Олега Пантелеева, многое из того, что отмечено проверяющими, исправимо, причем в кратчайшие сроки . Но вот формулировка о том, что «проводимые «Азимутом» профилактические мероприятия не способствуют исключению повторных отклонений в пилотировании», наводит на мысли, что к профильным специалистам в авиакомпании могут быть предъявлены серьезные претензии .

Как рассказал «Известиям» источник в Минтрансе, по итогам проверки своей должности может лишиться летный директор авиакомпании.