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В трех районах Сочи введут режим ЧС после схода оползня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Адлерском, Лазаревском и Хостинском районах Сочи вводится локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после схода оползня. Об этом 18 декабря сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

«Локальный режим ЧС введем в населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. В ближайшие часы подпишу постановление, чтобы у нас появился правовой механизм оказать жителям, чье имущество пострадало от ливней и оползней, материальную помощь», — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Он указал, что для нуждающихся в таком содействии сочинцев действует горячая линия. Кроме того, мониторинговые группы начали оценивать ущерб, который стихия причинила городской инфраструктуре.

Мэр рассказал, что посетил все населенные пункты, которые пострадали от обвалов грунта, и попросил жителей рассказать, какая первоочередная помощь им нужна. Прошунин сообщил, что в селе Сергей-поле разрушен участок улицы Черничная, из-за чего часть домов, где живут 120 человек, оказались отрезаны от остального населенного пункта, но для них организовали доставку продуктов и товаров первой необходимости. В селе Бестужевское частично повреждены четыре строения, участок дороги и магистральный газопровод, но в 31 дом уже восстановили подачу газа.

Прошунин добавил, что в некоторых районах продолжается движение грунта, и власти работают над обеспечением безопасности населения. На случай ухудшения ситуации подготовлены пункты временного размещения.

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Оползни в Сочи произошли ранее в этот день. Из-за стихии в городе возник потоп, разрушено несколько домов, повреждена железнодорожная инфраструктура. Администрация Сочи сообщила, что никто не пострадал.

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