Породная катастрофа: что могло спровоцировать сход оползня в Грузии

Масштабный оползень в Грузии мог сойти из-за регулярных дождей, которые привели к переобводнению грунтов, рассказали «Известиям» эксперты. По последним данным, в результате природного катаклизма погибли как минимум 11 человек, судьба еще нескольких десятков остается неизвестной — ЧП произошло рядом с отелем горного курорта Шови. Россиян среди погибших и пострадавших нет. Но представители туротрасли напомнили, что в этом году число туристов из России в Грузию почти удвоилось — из-за открывшегося прямого авиасообщения.

Снесенные коттеджи

Оползень в Грузии, который унес жизни как минимум 11 человек, мог сойти из-за частых дождей, которые шли этим летом, заявил «Известиям» научный сотрудник лаборатории неотектоники и современной геодинамики Геологического института РАН Ярослав Трихунков.

— В этом году очень много дождей, вполне вероятно переобводнение грунтов: они тяжелеют и на неустойчивом склоне иногда происходят массовые смещения, — пояснил специалист.

Стихия 3 августа снесла несколько небольших коттеджей гостиницы, центральное трехэтажное здание устояло. Люди в нем оказались заблокированными. Грузинские геологи оценили объем сошедшей массы в 5 млн куб. м. Сейчас 210 человек эвакуированы, судьба еще 25 неизвестна, сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он объявил 7 августа днем траура.

В день природной катастрофы к спасению людей привлекли около 400 сотрудников МВД, а вечером 4 августа к спасательной операции присоединился военно-инженерный батальон Восточного командования со специальной техникой и оборудованием, сообщили в Минобороны страны. Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил, что кинологи продолжают поиски пропавших.

Шови — это климатический и бальнеологический курорт в районе Рача, который находится на высоте 1,5 тыс. м. над уровнем моря. Он расположен на склонах Главного Кавказского хребта в долине реки Чанчахи (бассейн Риони) в 7 км от границы с Россией.

Этот район относится к сейсмогенным, там бывают сильные землетрясения, рассказал Ярослав Трихунков.

— Но в данном случае сход оползня вызван не этим. Этот район гидротермально активен, помимо этого, такие массивные оползни обычно возникают из-за переувлажнения неустойчивых грунтов, — сказал эксперт. — В этом году очень много дождей, вполне вероятно переобводнение грунтов: они тяжелеют и на неустойчивом склоне иногда происходят массовые смещения.

Еще одним фактором, который может повлиять на вероятность схода оползней, считается угол склона более 25 градусов, а в тех местах встречаются гораздо более крутые склоны, добавил геолог.

Оползни в грузинских горах — частое явление, заявил «Известиям» старший научный сотрудник Геологического института РАН Владимир Трифонов. По его словам, конкретный момент схода предсказать невозможно, но легко определить места, в которых риск наиболее высок. На таких территориях устанавливают датчики, которые показывают начало движения твердых масс.

Он отметил, что скорого повторения ЧП в этой области ждать не приходится, потому что между двумя подобными происшествиями в одном и том же месте должно пройти время.

— Склон должен быть трещиноватый, также должна накопиться неустойчивая масса. Способствовать сходу оползня может и землетрясение либо просто дожди, как в данном случае. Они насылают подстилку сползающей массы водой, она становится более пластичной, что способствует соскальзыванию оползня, — рассказал геолог.

Туристы проездом

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет туристов из России.

— Официальных сведений о пострадавших в результате стихийного бедствия гражданах России не поступало, как и обращений со стороны близких и родственников пострадавших, — заявили в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил «Известиям», что курорт Шови не пользуется большой популярностью у россиян. Они заезжают туда «разве что проездом».

— Безусловно, туристы, которые планировали посетить место схода селя, свои планы пересмотрят. Но я не считаю, что это станет ключевым вопросом при выборе путешествия в Грузию, — заявил он.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Известиями» предположил, что на турпоток в страну ЧП вряд ли повлияет. В качестве примера он привел сход нескольких оползней в Краснодарском крае в 2022 году, отметив, что в этом году туристический поток только увеличился.

— В этом году в Грузии будет на 40% больше российских туристов, — полагает он.

Ожидающийся рост он объяснил тем, что в мае 2023 года впервые за много лет открылось прямое авиасообщение с республикой из нескольких российских городов.