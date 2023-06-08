Рожденный сползать: ученые предсказали природную катастрофу в Приамурье
Московские ученые прогнозируют обвал 400-метрового берега и сход большого объема грунта в реку Бурею в Хабаровском крае. Они исследовали снимки из космоса с изображением района, где в 2018 году произошло аналогичное событие, и пришли к выводу, что стихийное явление с высокой долей вероятности способно повториться. По мнению специалистов, горная масса может вновь перекрыть русло реки, что создаст угрозу для работы Бурейской ГЭС и может вызвать подтопление поселков на берегу всего водохранилища вплоть до БАМа. Организации, ответственные за эксплуатацию гидрообъектов, заявили, что готовы к такому развитию событий.
Выше небоскреба
В ближайшем будущем гигантский оползень может перекрыть русло Буреи и остановить работу Бурейской ГЭС, а также стать причиной наводнения в ряде населенных пунктов на берегу водохранилища. Такой прогноз сделали ученые из Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова в статье, подготовленной к публикации в одном из российских специализированных научных журналов. Свои выводы специалисты основывают на данных дистанционного зондирования Земли.
Аналогичное событие здесь случилось 11 декабря 2018 года. Тогда в водоем обрушился склон 400-метровой сопки, полностью перегородив поток реки. По мнению ученых, этот оползень стал предпосылкой активации новых подвижек земной поверхности. Причем по разрушительному потенциалу потомок может превзойти предшественника.
— Мы изучили радиолокационные изображения (сделанные с помощью отражения радиоволн. — «Известия») и выявили смещение большого нового участка берегового склона в сторону реки. Средняя скорость движения грунта составляет около 1 см в месяц. В геологических масштабах это очень много, — объяснил «Известиям» соавтор исследования, главный научный сотрудник ИРЭ Александр Захаров.
Специалисты не могут назвать период, когда произойдет обвал, но, по их мнению, нельзя исключать, что это возможно в ближайшем будущем.
Активизировавшийся участок — это покрытая лесом область размером 150 на 300 м. Она расположена на вершине сопки над чашей оползня, сошедшего пять лет назад. Берег реки в этом месте превышает 400 м. Для сравнения, это выше башни «Федерация» — самого высотного здания Москва-Сити.
60-метровое цунами
В 2018 году следствием грандиозной запруды реки были значительный подъем уровня воды и подтопление поселков выше по течению Буреи. Вместе с тем стало меньше воды в нижней часть водоема. Существовала угроза внезапного прорыва тела оползня во время половодья, что угрожало работе Бурейской ГЭС.
Еще одним необычным явлением оказалась огромная волна. Она образовалась в момент обрушения скальной породы и устремилась на противоположный пологий склон долины. Только через 12 км, поднявшись вверх на 60 м над уровнем водохранилища, она развернулась и скатилась обратно в реку, унеся с собой выкорчеванные 300 га леса.
Чтобы ликвидировать негативные последствия оползня в начале 2019 года военные произвели серию взрывов. Благодаря этому в горной массе образовалась протока и свободное течение в Бурее было восстановлено.
— Места, где сошел оползень, глухие. Поэтому отреагировали на происшествие не сразу. Перекрытие русла обнаружили охотники спустя два дня после обвала. Первая экспедиция выехала на место только через полмесяца, — рассказал Александр Захаров.
Теперь, считают авторы статьи, стихия не должна стать неожиданностью. Чтобы разобраться в причинах обвала, ученые восстановили историю развития оползня по спутниковым снимкам и поняли, что первый катаклизм можно было предсказать и заранее подготовиться к его последствиям.
Причины и следствия
В 2018 году обрыву сопки предшествовало медленное смещение скального грунта. Оно было связано с заполнением водохранилища ГЭС.
— В 2006 году началась пробная эксплуатация водоема. Вода в среднем течении реки поднялась на 60 м. Она стала подмывать склон, проникая в грунт и увеличивая скольжение тела оползня, — пояснил Александр Захаров.
Первые подвижки, заметные из космоса, по словам специалиста, начались одновременно с заполнением водохранилища. С этих пор ускорение нарастало. Скорость смещений массива составила от 1–2 см в начале и около 6 см в месяц — в конце, когда произошел обвал. Важную роль в развитии оползня сыграли и естественные причины.
— В тех местах сложное строение земной коры и много геологических разломов. Породы в них очень рыхлые и хрупкие, со множеством трещин. Большинство древних разломов промыли реки. Они вынесли рыхлый материал и образовали долины. Разлом, в котором сформировался оползень, не был размыт рекой. Наоборот, он пересекает долину Буреи почти перпендикулярно. И породы в нем раздроблены до песка и глины. Когда к ним подошли поднявшиеся воды водохранилища, оползень и свалился, — объяснил свою точку председатель Хабаровского отделения Русского географического общества, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Махинов.
Он ежегодно участвует в экспедициях по изучению Бурейского оползня. По его словам, изучение древних разломов поможет в будущем предсказывать природные явления, подобные бурейскому. Одним из вероятных мест, где может случиться крупное обрушение грунта, специалист назвал долину соседней крупной реки Зеи.
Будет тяжелее
Алексей Махинов рассказал, что опасный участок, на который обратили внимание московские ученые, также известен дальневосточным специалистам и находится под их наблюдением. Комплексные космические данные, предоставленные в статье, помогут точнее определить динамики процесса. Тем не менее уже сейчас понятно, что справиться с новым катаклизмом будет на порядок сложнее, чем с предыдущим.
— Если сойдет второй оползень, горная масса, которая окажется в реке, будет выше. В результате подтопить может все населенные пункты на берегу Бурейского водохранилища вплоть до Чегдомына (поселок в Хабаровском крае вблизи Байкало-Амурской магистрали. — «Известия»). Причем блок, который ползет, сложен из более плотных пород, с крупными каменными глыбами, которые так просто уже не уберешь, — предупредил ученый.
За проблемой также наблюдают специалисты Амурского бассейнового водного управления (БВУ), в чьем ведении находится Бурейское водохранилище.
— Мы производим постоянный мониторинг водного объекта. Сейчас, по нашим данным, водообмен между верхней и нижней частями водохранилища не затруднен, так как река во время паводков расширила проран, сделанный в 2019 году, — рассказала заместитель руководителя управления Елена Айраксинен.
Она уточнила, что для предотвращения несчастных случаев были разработаны рекомендации для рыбаков и охотников, которых призывают не делать стоянки и не строить зимовья на берегу вблизи зоны, где возможен сход оползня.
Вместе с тем Елена Айраксинен отметила, что Амурское БВУ оказывает содействие ученым, которые изучают оползень, выделяет катера и технику и оказывает организационную помощь экспедициям.
«Известия» направили запрос в ОАО «Бурейская ГЭС».
В настоящее время московские и дальневосточные ученые продолжают мониторинг развития нового оползня. По словам Алексея Махинова, в текущем году на Бурейском водохранилище вновь будет работать комплексная научная экспедиция.