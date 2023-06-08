Рожденный сползать: ученые предсказали природную катастрофу в Приамурье

Московские ученые прогнозируют обвал 400-метрового берега и сход большого объема грунта в реку Бурею в Хабаровском крае. Они исследовали снимки из космоса с изображением района, где в 2018 году произошло аналогичное событие, и пришли к выводу, что стихийное явление с высокой долей вероятности способно повториться. По мнению специалистов, горная масса может вновь перекрыть русло реки, что создаст угрозу для работы Бурейской ГЭС и может вызвать подтопление поселков на берегу всего водохранилища вплоть до БАМа. Организации, ответственные за эксплуатацию гидрообъектов, заявили, что готовы к такому развитию событий .

Выше небоскреба

В ближайшем будущем гигантский оползень может перекрыть русло Буреи и остановить работу Бурейской ГЭС, а также стать причиной наводнения в ряде населенных пунктов на берегу водохранилища . Такой прогноз сделали ученые из Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова в статье, подготовленной к публикации в одном из российских специализированных научных журналов. Свои выводы специалисты основывают на данных дистанционного зондирования Земли .

Аналогичное событие здесь случилось 11 декабря 2018 года. Тогда в водоем обрушился склон 400-метровой сопки, полностью перегородив поток реки . По мнению ученых, этот оползень стал предпосылкой активации новых подвижек земной поверхности . Причем по разрушительному потенциалу потомок может превзойти предшественника.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

— Мы изучили радиолокационные изображения (сделанные с помощью отражения радиоволн. — «Известия») и выявили смещение большого нового участка берегового склона в сторону реки. Средняя скорость движения грунта составляет около 1 см в месяц . В геологических масштабах это очень много, — объяснил «Известиям» соавтор исследования, главный научный сотрудник ИРЭ Александр Захаров.

Специалисты не могут назвать период, когда произойдет обвал, но, по их мнению, нельзя исключать, что это возможно в ближайшем будущем .

Активизировавшийся участок — это покрытая лесом область размером 150 на 300 м . Она расположена на вершине сопки над чашей оползня, сошедшего пять лет назад. Берег реки в этом месте превышает 400 м. Для сравнения, это выше башни «Федерация» — самого высотного здания Москва-Сити .

60-метровое цунами

В 2018 году следствием грандиозной запруды реки были значительный подъем уровня воды и подтопление поселков выше по течению Буреи. Вместе с тем стало меньше воды в нижней часть водоема . Существовала угроза внезапного прорыва тела оползня во время половодья, что угрожало работе Бурейской ГЭС.

Еще одним необычным явлением оказалась огромная волна . Она образовалась в момент обрушения скальной породы и устремилась на противоположный пологий склон долины. Только через 12 км, поднявшись вверх на 60 м над уровнем водохранилища, она развернулась и скатилась обратно в реку, унеся с собой выкорчеванные 300 га леса.

Чтобы ликвидировать негативные последствия оползня в начале 2019 года военные произвели серию взрывов . Благодаря этому в горной массе образовалась протока и свободное течение в Бурее было восстановлено.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Справка «Известий» Бурейская ГЭС — гидроэлектростанция, построенная на реке Бурее. Является крупнейшей на Дальнем Востоке. На полную мощность в 2010 МВт запущена в 2009 году. Среднегодовая выработка станции составляет 7,1 млрд кВт*ч. Плотина ГЭС образует водохранилище горного типа длиной 230 км.

— Места, где сошел оползень, глухие. Поэтому отреагировали на происшествие не сразу. Перекрытие русла обнаружили охотники спустя два дня после обвала. Первая экспедиция выехала на место только через полмесяца , — рассказал Александр Захаров.

Теперь, считают авторы статьи, стихия не должна стать неожиданностью. Чтобы разобраться в причинах обвала, ученые восстановили историю развития оползня по спутниковым снимкам и поняли, что первый катаклизм можно было предсказать и заранее подготовиться к его последствиям .

Причины и следствия

В 2018 году обрыву сопки предшествовало медленное смещение скального грунта . Оно было связано с заполнением водохранилища ГЭС.

— В 2006 году началась пробная эксплуатация водоема. Вода в среднем течении реки поднялась на 60 м. Она стала подмывать склон, проникая в грунт и увеличивая скольжение тела оползня , — пояснил Александр Захаров.

Первые подвижки, заметные из космоса, по словам специалиста, начались одновременно с заполнением водохранилища . С этих пор ускорение нарастало. Скорость смещений массива составила от 1–2 см в начале и около 6 см в месяц — в конце, когда произошел обвал . Важную роль в развитии оползня сыграли и естественные причины.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

­— В тех местах сложное строение земной коры и много геологических разломов. Породы в них очень рыхлые и хрупкие, со множеством трещин. Большинство древних разломов промыли реки . Они вынесли рыхлый материал и образовали долины. Разлом, в котором сформировался оползень, не был размыт рекой. Наоборот, он пересекает долину Буреи почти перпендикулярно. И породы в нем раздроблены до песка и глины. Когда к ним подошли поднявшиеся воды водохранилища, оползень и свалился , — объяснил свою точку председатель Хабаровского отделения Русского географического общества, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Махинов.

Он ежегодно участвует в экспедициях по изучению Бурейского оползня . По его словам, изучение древних разломов поможет в будущем предсказывать природные явления, подобные бурейскому. Одним из вероятных мест, где может случиться крупное обрушение грунта, специалист назвал долину соседней крупной реки Зеи .

Будет тяжелее

Алексей Махинов рассказал, что опасный участок, на который обратили внимание московские ученые, также известен дальневосточным специалистам и находится под их наблюдением . Комплексные космические данные, предоставленные в статье, помогут точнее определить динамики процесса. Тем не менее уже сейчас понятно, что справиться с новым катаклизмом будет на порядок сложнее, чем с предыдущим .

— Если сойдет второй оползень, горная масса, которая окажется в реке, будет выше. В результате подтопить может все населенные пункты на берегу Бурейского водохранилища вплоть до Чегдомына (поселок в Хабаровском крае вблизи Байкало-Амурской магистрали. — «Известия»). Причем блок, который ползет, сложен из более плотных пород, с крупными каменными глыбами, которые так просто уже не уберешь, — предупредил ученый.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

За проблемой также наблюдают специалисты Амурского бассейнового водного управления (БВУ), в чьем ведении находится Бурейское водохранилище .

— Мы производим постоянный мониторинг водного объекта. Сейчас, по нашим данным, водообмен между верхней и нижней частями водохранилища не затруднен, так как река во время паводков расширила проран, сделанный в 2019 году , — рассказала заместитель руководителя управления Елена Айраксинен.

Она уточнила, что для предотвращения несчастных случаев были разработаны рекомендации для рыбаков и охотников, которых призывают не делать стоянки и не строить зимовья на берегу вблизи зоны, где возможен сход оползня .

Вместе с тем Елена Айраксинен отметила, что Амурское БВУ оказывает содействие ученым, которые изучают оползень, выделяет катера и технику и оказывает организационную помощь экспедициям .

«Известия» направили запрос в ОАО «Бурейская ГЭС».