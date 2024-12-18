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В Сочи из-за схода оползня были разрушены дома и дорога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Сочи из-за продолжительных осадков произошли крупные оползни, в результате были разрушены несколько домов и пострадала дорожная инфраструктура. Об этом 18 декабря сообщила администрация города Сочи в Telegram-канале.

«В связи с продолжительными осадками минувшей ночью в Сочи произошло несколько крупных оползней, пострадала дорожная инфраструктура в Хостинском и Адлерском районах. Процесс подвижки грунта в селах Семеновка, Прогресс, Сергей-Поле, Красная Воля продолжается», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с событиями в Сочи образовался потоп.

Администрация города заявила, что пострадавших нет. На местах разрушений работают спасатели. О всех принятых решениях будет объявлено после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба.

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В ноябре в Уганде 15 человек погибли и по меньшей мере 100 пропали без вести после того, как оползень, вызванный проливными дождями, засыпал десятки домов в нескольких деревнях. Сообщалось, что не менее 40 домохозяйств были полностью засыпаны землей, а другие получили частичные повреждения.

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