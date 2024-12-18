Производитель шпрот заявил о непричастности к случаям ботулизма в Екатеринбурге
Генеральный директор ООО «РЫБЗАВОД «За Родину» Леонид Толстобров в беседе с «Известиями» опроверг 18 декабря причастность произведенных компанией шпрот к двум случаям заболевания ботулизмом в Екатеринбурге.
«Сейчас повезли нашу продукцию в специальные лаборатории, чтобы мы вам подтвердили, что всё стерильно», — добавил он.
По словам Толстоброва, продукция компании сертифицирована и прошла все необходимые проверки.
О случаях заболевания ботулизмом в Екатеринбурге стало известно ранее в этот день. Две родственницы приобрели на мини-рынке «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину» и почувствовали недомогание. Специалисты выявили в продукции и в крови пострадавших ботулотоксин. Сейчас состояние женщин оценивается как тяжелое.