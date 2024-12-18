В Екатеринбурге зафиксировали два случая заболевания ботулизмом из-за шпрот

В Екатеринбурге начато расследование по двум случаям заболевания ботулизмом, которые произошли после употребления в пищу шпрот. Об этом 18 декабря сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Пострадавшими являются две совершеннолетние родственницы. По данным ведомства, женщины приобрели на мини-рынке у ДК ВОС у неизвестного мужчины с грузовой машины «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину». Дата изготовления консерв — 13 сентября 2024 года.

«В продукции выявлен ботулотоксин. В крови заболевших также обнаружен ботулотоксин. <…> Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Остатки консервов были исследованы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Для розыска продавца региональное управление Роспотребнадзора направило информацию в правоохранительные органы.

До этого, 1 ноября, в Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции незарегистрированным препаратом во время коррекции морщин у косметолога. Как сообщило управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан, женщине сделали инъекцию ботулотоксина незарегистрированным препаратом Refinex. Через несколько дней у пациентки появились головокружение, слабость в ногах, затрудненное дыхание, а также снизилось зрение. Ее госпитализировали в инфекционное отделение.