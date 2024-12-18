Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме заявили о согласии РФ и США исключить применение силы в Черном море
Общество
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью потушили
Мир
Власти Украины смогут принудительно забирать земли и недвижимость в Закарпатье
Мир
Песков назвал недостаточной мировую реакцию на убийства ВСУ российских журналистов
Общество
Суд отклонил исковые требования Ольги Шукшиной к сестре Марии по делу о наследстве
Общество
Матвиенко призвала учитывать интересы семей в нацпроектах в сфере транспорта
Общество
Путин обвинил ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике ВСУ
Происшествия
В Москве задержали женщину по подозрению в убийстве бывшего мужа
Мир
Украина может лишиться 500 тыс. снарядов в случае смены власти в Чехии
Армия
Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
Общество
Косачев назвал гибель Федорчака продолжением нацистской практики со стороны Киева
Общество
Госдума поддержала законопроект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде
Армия
Росгвардия уничтожила объекты военной инфраструктуры ВСУ в Черниговской области
Мир
Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США
Мир
В США после проверки департамента Маска признали умершими 7 млн человек
Мир
США и РФ разработают меры по договоренности об отказе от ударов по энергообъектам
Сюжет:

Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании

0
EN
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Сирии по телефону с иорданским коллегой Айманом Сафади. Об этом 18 декабря сообщается на сайте российского МИДа.

«Сафади высоко оценил близость позиций государств арабского мира и РФ, выступающей в пользу скорейшей нормализации обстановки в Сирии на основе обеспечения законных прав всех без исключения сирийцев, безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности и единства САР», — говорится в сообщении.

Вместе с тем министры указали на необходимость срочного запуска в Сирии общенационального диалога с участием всех сил и на принципах, закрепленных резолюцией Совета Безопасности ООН.

Разговор состоялся накануне по инициативе иорданской стороны. В ходе беседы Сафади также рассказал о деятельности Лиги арабских государств по итогам встреч в Аммане в связи с событиями в Сирии. Министры условились сохранять контакт по сирийской проблематике и другим аспектам ситуации на Ближнем Востоке.

Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ

Накануне Совбез ООН подтвердил приверженность сохранению территориальной целостности Сирии и призвал израильские силы выполнять условия Соглашения о разъединении от 1974 года. До этого министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Иорданию, выступили за прекращение боевых действий на сирийской территории, а МИД РФ назвал путем нормализации ситуации в Сирии инклюзивный диалог.

8 декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

На фоне данных событий в Израиле заявили, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула силы вдоль сирийской границы, взяла под контроль горный хребет Хермон и несколько раз наносила удары по сирийским объектам.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025