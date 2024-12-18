Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Сирии по телефону с иорданским коллегой Айманом Сафади. Об этом 18 декабря сообщается на сайте российского МИДа.

«Сафади высоко оценил близость позиций государств арабского мира и РФ, выступающей в пользу скорейшей нормализации обстановки в Сирии на основе обеспечения законных прав всех без исключения сирийцев, безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности и единства САР», — говорится в сообщении.

Вместе с тем министры указали на необходимость срочного запуска в Сирии общенационального диалога с участием всех сил и на принципах, закрепленных резолюцией Совета Безопасности ООН.

Разговор состоялся накануне по инициативе иорданской стороны. В ходе беседы Сафади также рассказал о деятельности Лиги арабских государств по итогам встреч в Аммане в связи с событиями в Сирии. Министры условились сохранять контакт по сирийской проблематике и другим аспектам ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне Совбез ООН подтвердил приверженность сохранению территориальной целостности Сирии и призвал израильские силы выполнять условия Соглашения о разъединении от 1974 года. До этого министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Иорданию, выступили за прекращение боевых действий на сирийской территории, а МИД РФ назвал путем нормализации ситуации в Сирии инклюзивный диалог.

8 декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

На фоне данных событий в Израиле заявили, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула силы вдоль сирийской границы, взяла под контроль горный хребет Хермон и несколько раз наносила удары по сирийским объектам.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.